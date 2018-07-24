Совфед рассмотрит законы о создании кассационных и апелляционных судов

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит на заседании во вторник пакет законов, направленных на создание в России отдельных кассационных и апелляционных судов.
Как отметил ранее один из авторов законопроектов, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, такое нововведение необходимо для того, чтобы обеспечить максимальную независимость и самостоятельность судов при рассмотрении апелляционных и кассационных жалоб.
Принятие закона станет важным шагом на пути совершенствования судебной системы и повышения эффективности правосудия; создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции будет способствовать обеспечению принципа независимости судей, укреплению авторитета судебной системы, а также позволит оптимизировать судебную нагрузку, подчеркнул сенатор.
Первый апелляционный суд будет расположен в Москве, второй — в Петербурге, третий — в Сочи, четвертый — в Нижнем Новгороде, пятый — в Новосибирске. Апелляционный военный суд предлагается расположить в городском округе Власиха Московской области.
Помимо этого, законы устанавливают предельный возраст пребывания в должности заместителей председателя Конституционного суда РФ и Верховного суда РФ, а также председателей арбитражных судов округов и кассационных судов общей юрисдикции в 76 лет.