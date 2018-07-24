Совфед рассмотрит законы о создании кассационных и апелляционных судов

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит на заседании во вторник пакет законов, направленных на создание в России отдельных кассационных и апелляционных судов.

Предусматривается, что появятся девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, последние будут рассматривать апелляции вместо Верховного суда.

Как отметил ранее один из авторов законопроектов, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, такое нововведение необходимо для того, чтобы обеспечить максимальную независимость и самостоятельность судов при рассмотрении апелляционных и кассационных жалоб.

Принятие закона станет важным шагом на пути совершенствования судебной системы и повышения эффективности правосудия; создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции будет способствовать обеспечению принципа независимости судей, укреплению авторитета судебной системы, а также позволит оптимизировать судебную нагрузку, подчеркнул сенатор.

Пакет законов предусматривает также размещение создаваемых в России кассационных и апелляционных судов в разных городах. Первый кассационный суд будет расположен в Саратове, второй — в Москве, третий — в Петербурге, четвертый — в Краснодаре, пятый — в Пятигорске, шестой — в Самаре, седьмой — в Челябинске, восьмой — в Кемерово, девятый — во Владивостоке. Военный кассационный суд будет размещен в Новосибирске.

Первый апелляционный суд будет расположен в Москве, второй — в Петербурге, третий — в Сочи, четвертый — в Нижнем Новгороде, пятый — в Новосибирске. Апелляционный военный суд предлагается расположить в городском округе Власиха Московской области.

Помимо этого, законы устанавливают предельный возраст пребывания в должности заместителей председателя Конституционного суда РФ и Верховного суда РФ, а также председателей арбитражных судов округов и кассационных судов общей юрисдикции в 76 лет.