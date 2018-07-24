Совет Федерации одобрил закон о дисциплинарном наказании судей

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о введении нового вида дисциплинарного наказания судей — понижении в квалификационном классе.

Как сообщил на заседании палаты глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, закон будет способствовать совершенствованию действующего порядка дисциплинарной ответственности судей. Понижение в квалификационном классе будет применяться за существенное нарушение судьей положений закона о статусе судей или кодекса судейской этики в том случае, если судья ранее уже подвергался дисциплинарному взысканию.

"Введение такого дополнительного вида дисциплинарного взыскания, как понижение в квалификационном классе, позволит квалификационным коллегиям судей более точно применять меры дисциплинарной ответственности в отношении судей и дифференцировать ответственность за допущенные нарушения в зависимости от конкретных обстоятельств", — сказал Клишас.

Кроме того, взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судей будет налагаться в исключительных случаях за "существенное, несовместимое с высоким званием судьи" нарушение положений материального права или процессуального законодательства, закона о статусе судей или кодекса судейской этики при осуществлении правосудия.

Помимо этого, сообщил Клишас, закон исключает необходимость согласования решения квалификационной коллегии судей о рекомендации кандидатом на должность судьи с председателем соответствующего суда.