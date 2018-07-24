На Кубани подростковая преступность за десять лет снизилась на 54%

КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. "Детский закон", ограничивающий пребывание несовершеннолетних после 22 часов в общественных местах без сопровождения родителей, за 10 лет помог снизить детскую преступность в Краснодарском крае более чем вполовину, заявил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"Детский закон" действует на Кубани 10 лет. И вот уже 9 лет – на территории всей страны. Это один из примеров, когда инициатива Краснодарского края оказалась важной и полезной для всех субъектов РФ. Мы видим реальные результаты закона – уровень подростковой преступности с 2008 года уменьшился более чем вполовину, значительно меньше подростков замечено в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах", — сказал Кондратьев.

По данным министерства труда и социального развития региона, в Краснодарском крае за последние 10 лет уровень подростковой преступности уменьшился на 54% – с 2334 до 1073 преступлений.

"Родители стали более ответственными. Если 10 лет назад в ночное время в среднем по краю обнаруживалось около 1,2 тысячи детей в сутки, то сейчас – не более 30. За время действия "детского закона" в семьи было возвращено более 200 тысяч несовершеннолетних. И я не могу не отметить огромную роль учителей, представителей правоохранительных органов и комиссий по делам несовершеннолетних, которые работают с трудными детьми и продолжают ежедневно выходить в рейды", — добавил губернатор.

Он также отметил, что только "детским законом" профилактические меры в крае не ограничиваются. "Мы активно развиваем спорт пешей доступности, прежде всего в сельской местности – строим малобюджетные спортивные залы, воркаут площадки. В районах Кубани открыты 282 спортивные школы. Каждая средняя общеобразовательная школа имеет свой спортклуб, который возглавляет учитель физкультуры. Спортивные залы школ работают до позднего вечера – для детей это самое доступное место для занятий спортом", — пояснил глава края.

Закон "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае", принятый 21 июля 2008 года, ограничивает пребывание детей после 22 часов в общественных местах без сопровождения родителей. Требования закона распространяются, в том числе, и на гостей Краснодарского края.

Информация об обнаруженных в ночное время подростках направляется в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Благодаря "детскому закону" выявляются семьи, требующие особого внимания государства, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Им оказывается помощь, проводится необходимая профилактическая работа с детьми. За нарушение несовершеннолетними закона родители или лица, их заменяющие, привлекаются к административной ответственности.

Краснодарский край стал первым регионом, принявшим "детский закон". Уже в 2009 году документ нашел отражение в федеральном законодательстве. Теперь во всех субъектах страны принимаются меры по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей.

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