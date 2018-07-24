МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума перенесла на осеннюю сессию рассмотрение в первом чтении законопроекта, который позволяет в четыре раза повысить страховую выплату пассажирам легковых такси — до 2 миллионов рублей. Решение принято по предложению председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Сейчас пострадавший пассажир такси может рассчитывать на максимальную выплату 500 тысяч рублей в качестве компенсации по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В то же время выплата за причинение вреда жизни пассажира при перевозках, например, автобусом или троллейбусом, составляет 2 миллиона рублей. Распространение ОСГОП на легковые такси позволит повысить до аналогичного уровня максимальные выплаты их пассажирам.
Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки, в том числе, в части описания порядка определения страхового тарифа и страховой премии. Кабмин отмечает необходимость внесения изменений в законодательство, регулирующее услуги автотранспорта, определяющее деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также структуру правовых отношений между пассажиром, фрахтовщиком, водителем и службами заказа такси.