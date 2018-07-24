Медведев отметил роль педагогов в жизни детей

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал участников X Международного педагогического форума в Санкт-Петербурге, отметив, что от их навыка и таланта зависят знания, с которыми дети вступают в жизнь, сообщается на сайте правительства.

В своем приветствии глава кабмина отметил, что форум является центром притяжения ярких и талантливых преподавателей, учёных, экспертов из разных регионов России и зарубежья.

"Ваше общение, профессиональное и неформальное, преследует общую цель: найти совместные подходы, отвечающие главным вызовам в образовательной сфере. Именно вы учите детей мыслить самостоятельно, помогаете им раскрыть свои лучшие качества. И от ваших творческих навыков, таланта зависит, с какими знаниями ребёнок вступит во взрослую жизнь", — говорится в приветствии.

Глава правительства отметил, что в этом году форум посвящен современным технологиям обучения и достижениям в области образования. Речь идёт и о внедрении передовых методик, и о поддержке проведения приоритетных исследований, и о создании комфортных условий для работы педагогов.

Медведев выразил надежду на то, что эти темы станут предметом оживлённых дискуссий на форуме и пожелал его участникам плодотворной работы и ярких встреч.