Совфед одобрил закон об обязательной маркировке сигарет

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сенаторы во вторник одобрили закон, который вводит с 1 марта 2019 года обязательную дополнительную маркировку табачных изделий.

Документ устанавливает, что в целях предупреждения незаконной торговли табачной продукцией каждая пачка и упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации. Это позволит отслеживать оборот таких изделий от производителя до конечного потребителя и контролировать легальность их происхождения.

Проверка средств идентификации будет проводиться организациями, осуществляющими оптовую и розничную торговлю табачной продукцией и табачными изделиями, с использованием специальных систем.

Содержащаяся в таких системах информация будет использоваться для учета производства и отслеживания оборота табачной продукции в рамках ЕАЭС наравне с данными таможенных и налоговых органов и самих производителей.

До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.

Переносится на один год — до 1 июля 2019 года срок вступления в силу нормы об обязательном оформлении в электронной форме ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные товары.