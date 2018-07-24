Природные катаклизмы угрожают развитию России, заявил глава МЧС

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Архивное фото

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Архивное фото

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Чрезвычайные ситуации в России с каждым годом становятся масштабнее, угрожая социально-экономическому развитию страны, заявил глава МЧС Евгений Зиничев во время селектора с главами регионов.

"В результате климатических аномалий и влияния человеческого фактора чрезвычайные ситуации становятся более масштабными и представляют одну из наиболее реальных угроз для стабильности и социально-экономического развития страны", — сказал Зиничев.

По его словам, в России за последние несколько лет произошли масштабные чрезвычайные ситуации: наводнение на Дальнем Востоке в 2013 году, природные пожары в Сибири в 2017-2018 годах.

"Чрезвычайные ситуации стали носить цикличный характер и представлять серьезную угрозу на территории нашей страны", — сказал Зиничев.

По его словам, особое беспокойство у МЧС вызывают лесные пожары.

"Все это происходит по причине несвоевременного, очень часто, проведения превентивных мероприятий", — сказал Зиничев.