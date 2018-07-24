Воскресенский возглавил рабочую группу к Госсовету по вопросам лекарств

ИВАНОВО, 24 июл — РИА Новости. Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский возглавил рабочую группу по подготовке заседания президиума Госсовета РФ по вопросу повышения эффективности системы лекарственного обеспечения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Первое заседание рабочей группы, руководителем которой стал глава региона, состоялось 23 июля в Москве. К заседанию президиума Государственного совета Российской Федерации предстоит подготовить ряд документов, а также предложения в проект перечня поручений президента России. Работу по подготовке президиума Госсовета России курирует помощник президента РФ Игорь Левитин", — добавил собеседник агентства.

Он сообщил, что при подготовке заседания особое внимание уделят проработке вопросов, касающихся контроля качества лекарственных средств и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для государственных и муниципальных нужд, совершенствования системы государственной регистрации, экспертизы лекарственных средств и регулирования цен на препараты, а также государственных гарантий по лекарственному обеспечению граждан России.

На заседании рабочей группы Воскресенский представил ее членов, секретариат, состав редакционной группы и озвучил план. В рабочую группу вошли представители федеральных и региональных органов власти, науки и бизнеса, общественные деятели. К подготовке предложений по повышению эффективности системы лекарственного обеспечения в России подключились представители республик Дагестан, Адыгея, Бурятия, Калининградской, Челябинской, Тульской, Сахалинской, Калужской, Кировской, Ярославской, Нижегородской областей, а также Пермского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Участие в разработке предложений также принимают вузы, научно-исследовательские институты, ассоциации фармацевтических производителей.

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