МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. У судебных приставов достаточно возможностей для взимания средств с должников, поэтому идея обязать работодателя сообщать приставам о приеме на работу должника нецелесообразна, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Ранее на круглом столе по вопросам алиментов глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов предложил обязать работодателей при приеме на работу должников сообщать о таких работниках судебным приставам, а также ограничить их возможности в получении водительских прав.

"В данном случае речь идет об отношениях между гражданином и судебным приставом в рамках исполнительного производства. Какова здесь роль работодателя? Мне кажется, здесь нарушается некая юридическая философия и юридическая природа. Наличие долга никоим образом не должно влиять на взаимоотношения работника и работодателя. А если у человека приличный долг? Принимая это во внимание, работодатель может отказать в трудоустройстве", — заявил РИА Новости Нилов.

Парламентарий считает, что эта тема должна оставаться в плоскости отношений гражданина и судебных приставов, а существующих функций ФССП достаточно для взимания долгов.

"Для этого есть набор инструментов, есть компетентные органы, установленные законодательные нормы, которые позволяют взыскивать с должника денежные средства, а любые ограничения граждан крайне спорны и должны внимательно рассматриваться, а также ни в коем случае не привести к отказам в трудоустройстве, к дополнительной нагрузке на работника и работодателя", — отметил Нилов.