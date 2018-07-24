В Печатниках началось благоустройство зоны технических видов спорта

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Комплексное благоустройство зоны технических видов спорта стартовало в московских Печатниках, сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков во вторник.
На данный момент ведется обустройство дорожно-тропиночной сети вдоль набережной, подготовка оснований трассы для дрифта и плоскостной парковки, монтаж коммуникаций под торшерное освещение.
"Проект спортивных и развлекательных зон подготовили по итогам общественных обсуждений с участием жителей, представителей местных органов управления и спортивных ассоциаций", – добавил Бирюков.
Также, по его словам, планируется создать четыре кольцевые трассы. Трассу протяженностью 1 тысяча метров для картинга, трек длиной 350 метров – для велосипедного кросса, для мотоциклетного кросса – трассу протяженностью 1880 метров и многофункциональную трассу длиной 1 тысяча метров.
"Для безопасности все трассы огородят, при этом будет обеспечен проезд для экстренной медицинской техники. В каждой зоне откроются пункты проката с раздевалками и всем необходимым спортивным инвентарем. Также будет оборудован скейтпарк", – пояснил заммэра.
По словам Бирюкова, в парке установят системы видеонаблюдения и радиооповещения. Также на территории разместят досуговый центр, медпункт и площадку для экстренной посадки вертолетов МЧС.