Минкомсвязь оценила затраты интернет-компаний на "закон Яровой"

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Затраты интернет-компаний на исполнение "закона Яровой" могут оказаться меньше, чем предполагалось, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на проект приказа Минкомсвязи РФ о требованиях к оборудованию и программно-техническим средствам, которые организаторы распространения информации (ОРИ) должны будут использовать для реализации этого закона.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

Под действие приказа Минкомсвязи попадут мессенджеры, социальные сети, сайты знакомств и другие онлайн-сервисы, зарегистрированные в реестре ОРИ Роскомнадзора: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс", Rambler, Mail.Ru, Snapchat, Telegram и другие.

По оценкам Минкомсвязи, дополнительные затраты интернет-компаний с 500 тысячами активных пользователей составят около 20 миллионов рублей. Министерство приводит в пример затраты Rambler Group: 10,9 миллиона рублей разово, а также 120 тысяч рублей в месяц. В эту сумму войдут расходы на увеличение серверного парка, коммутаторы, программно-технические средства оперативно-розыскных мероприятий и разработку софта.

Расчет стоимости основан в том числе на данных разработчика решений систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) "Норси-Транс". Так, цена отдельного аппаратно-программного комплекса для хранения информации — от 3,5 миллиона до 18,3 миллиона рублей. Модуль, установленный поверх уже существующих информационных систем компании, будет стоить от 750 тысяч до 1,8 миллиона рублей. Исходя из этих расчетов, Минкомсвязь полагает, что интернет-компании "могут быть готовы приступить к выполнению требований о хранении информации", пишет газета.

В Минэкономразвития изданию сообщили, что проект приказа Минкомсвязи поступил, и заключение к нему будет подготовлено в начале августа.

Между тем, в июне 2017 года Mail.Ru Group оценивала разовые капитальные расходы группы на реализацию "закона Яровой" в 1,2–2 миллиарда долларов и дополнительные ежегодные операционные расходы в 80–100 миллионов долларов.

Проект приказа Минкомсвязи не соответствует закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и противоречит законодательству об оперативно-розыскной деятельности, считают эксперты рабочей группы "Связь и ИТ" экспертного совета при правительстве РФ. Проблема в определении программно-технических средств, о которых идет речь в проекте приказа, говорят эксперты: по сути, это те же самые СОРМ, которые используют операторы связи. Однако закон об "Оперативно-розыскной деятельности" прямо запрещает использование неуполномоченными юридическими лицами технических спецсредств.