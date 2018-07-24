Статус "московский врач" смогут получить медики еще трех специальностей

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Перечень медицинских специальностей, представители которых могут получить статус "московский врач", с осени пополнится на три позиции, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Пройти проверку теоретических и практических знаний и навыков для получения статуса "московский врач" гастроэнтерологи и судебно-медицинские эксперты смогут с 1 сентября этого года… кроме того, с 1 ноября получить его смогут и клинические фармакологи", — рассказал порталу руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

Согласно сообщению, в настоящий момент данный статус присваивается представителям 17 специальностей. Всего в столичных медучреждениях работают 322 специалиста с этим статусом.

Для получения статуса "московского врача" соискатель должен сдать экзамены и защитить профессиональное портфолио, уточняется в сообщении. Статус действует в течение пяти лет, после его нужно подтвердить. Обладателю статуса ежемесячно выплачивается надбавка к зарплате в размере 15 тысяч рублей.