В акции "День без турникетов" приняли участие более десяти тысяч москвичей

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Более 10 тысяч жителей Москвы увидели, как работает производство в рамках акции "День без турникетов", в которой участвовали 38 предприятий и технопарков, в том числе областные, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"День без турникетов" — экскурсионная акция московского правительства, благодаря которой жители города могут побывать на производствах и узнать, как делают напитки, мороженое, самолеты, обувь, мебель, медицинское оборудование, а также посетить объекты оборонной промышленности. Акция впервые прошла в столице в 2012 году. В этом году акция "День без турникетов" прошла в Москве 19-21 июля.

"Больше 10 тысяч москвичей посетили предприятия в рамках акции "Деньбезтурникетов". Это 3 дня, когда можно посмотреть, как работает производство, послушать там концерт, пообщаться с руководством и сотрудниками. В акции участвовали 38 предприятий и технопарков, в том числе областные", — написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".