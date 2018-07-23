Автоэксперты раскритиковали идею не выдавать права должникам по алиментам

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Идея ограничить право должника по алиментам на получение водительских прав — дискриминационная, поскольку принятие таких мер сформирует целый пласт социальных изгоев, проблему невыплаты алиментов нужно решать иначе, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.

Ранее на круглом столе по вопросам алиментов глава ФССП России Дмитрий Аристов предложил обязать работодателей при приеме на работу должников сообщать о таких работниках судебным приставам, а также ограничить их возможности в получении водительских прав. Он также напомнил, что сейчас прорабатывается законопроект о дальнейшем ограничении иных прав должников, в частности, в предоставлении госуслуг, в числе возможных — отказ в регистрации транспортного средства.

"Я считаю, что для борьбы со злостными неплательщиками алиментов есть много инструментов, которые не ущемляли бы права конкретных социальных сообществ, социальных групп. Мне кажется, это высказывание на уровне популизма, которое не решает проблему в целом. Им сейчас запретили какие-то регистрационные действия — они делают это через родственников. Все это можно будет обойти", — заявил РИА Новости руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

Он считает, что у такой меры, если она будет принята, будет "очень низкая эффективность".

Координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов, в свою очередь, также скептически отнесся к данной инициативе.

"Я считаю, что это ситуация, когда благими намерениями выложена дорога в известном направлении. Сейчас такое поражение в правах будет у одной категории граждан — но что мешает, к примеру, завтра расширить эту категорию, а послезавтра — еще расширить? В итоге у нас получится класс социальных изгоев, которых лишили части государственных услуг, свободы распоряжения имуществом, которое является базовым правом, и дальше фантазия достроит все за нас", — сказал Шкуматов.

Он отметил, что является противником "принципа, когда цель оправдывает средства".

"Цель не должна оправдывать средства, нужно находить другие способы работы с такими гражданами, но ни в коем случае не так, как предлагается", — добавил собеседник агентства.