МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит обращение в Генпрокуратуру в связи с нарушением права главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на участие в выборах.

Омбудсмен рассказала журналистам, что у нее состоялась встреча с родными Шестуна. "Поскольку он содержится в следственном изоляторе, он оказался недопущенным вопреки его волеизъявлению к выборам главы района. Я думаю, что это нарушение закона, и я сегодня направляю обращение генеральному прокурору", — заявила Москалькова.

Омбудсмен отметила, что человек считается невиновным и сохраняет за собой все конституционные права, пока приговор не вступил в законную силу. Она добавила, что родственники просят изменить меру пресечения Шестуна на домашний арест или отпустить его под залог, так как он не совершил "преступление против личности".

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что в ведомство поступило три жалобы от Шестуна, который попросил защитить его избирательные права, так как он хочет участвовать в выборах главы Серпуховского района. По ее словам, Шестун жаловался, что руководство ФСИН якобы препятствует прохождению им ряда процедур.

Дело в отношении Шестуна возбуждено СК РФ по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий: по версии следствия, в 2008–2014 годах он необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету, считает следствие, составил 62,8 миллиона рублей. Суд арестовал Шестуна 14 июня на два месяца.

Шестун вину не признает, считает, что его уголовное преследование связано с ближайшими выборами и его намерением переизбраться главой района. А проданные участки, по его словам, используются по назначению — на них стоят три больших торговых центра и другие объекты, используемые жителями. Он также назвал фамилии высокопоставленных чиновников, которые, по его утверждению, причастны к его уголовному преследованию. По предъявленным обвинениям главе Серпуховского района грозит до 10 лет лишения свободы.

Шестун в начале апреля разместил на YouTubе запись своего телефонного разговора, как он утверждает, с руководителем администрации губернатора области Михаилом Кузнецовым, в котором Шестуну говорят, что с ним работать больше не смогут. Подтверждением факта такого разговора со стороны Кузнецова или властей Подмосковья РИА Новости не располагает. В видеоролике, вышедшем на YouTube 19 апреля, Шестун обращался к президенту РФ Владимиру Путину, рассказав об оказываемом на него давлении и угрозах.