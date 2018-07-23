МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит обращение в Генпрокуратуру в связи с нарушением права главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на участие в выборах.
Омбудсмен отметила, что человек считается невиновным и сохраняет за собой все конституционные права, пока приговор не вступил в законную силу. Она добавила, что родственники просят изменить меру пресечения Шестуна на домашний арест или отпустить его под залог, так как он не совершил "преступление против личности".
Дело в отношении Шестуна возбуждено СК РФ по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий: по версии следствия, в 2008–2014 годах он необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету, считает следствие, составил 62,8 миллиона рублей. Суд арестовал Шестуна 14 июня на два месяца.
Шестун в начале апреля разместил на YouTubе запись своего телефонного разговора, как он утверждает, с руководителем администрации губернатора области Михаилом Кузнецовым, в котором Шестуну говорят, что с ним работать больше не смогут. Подтверждением факта такого разговора со стороны Кузнецова или властей Подмосковья РИА Новости не располагает. В видеоролике, вышедшем на YouTube 19 апреля, Шестун обращался к президенту РФ Владимиру Путину, рассказав об оказываемом на него давлении и угрозах.