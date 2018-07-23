В Совфеде предложили жесткие ограничения для должников по алиментам

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский предлагает ограничить право должников по выплате алиментов на получение загранпаспорта и регистрацию права собственности.

Ранее на круглом столе по вопросам алиментов глава ФССП Дмитрий Аристов предложил обязать работодателей при приеме на работу должников сообщать о таких работниках судебным приставам, а также ограничить их возможности в получении водительских прав.

"При приеме на работу работодатель зачастую не знает о долгах своего сотрудника, поскольку не имеет доступа к соответствующей базе данных. Это касается уже требования закона о персональных данных. Исключение могут составить госслужащие, по которым их руководство имеет более полную информацию", — сказал Рязанский РИА Новости в понедельник.

Не очень эффективным он считает и ограничение должников по алиментам в получении водительских прав, поскольку получение новой специальности может помочь им найти новую работу и выполнять свои обязанности по обеспечению детей.

"Надо использовать те области, которые в качестве "кнута" могут заставить должников выплачивать алименты. Например, это ограничение права на получение загранпаспорта или регистрацию права собственности", — сказал сенатор.

По его словам, судебные приставы должны располагать доступом к базе данных по таким лицам, по приобретению ими крупных покупок.