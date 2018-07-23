Госдума во вторник рассмотрит проект о расширении списка редких заболеваний

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник, 24 июля, рассмотрит проект закона о расширении перечня орфанных (редких) заболеваний, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Первым на фиксированное время завтра поставлен в первом чтении очень важный законопроект о расширении списка орфанных заболеваний. Вводится пять редких орфанных заболеваний, и, соответственно, закрепляется за федеральным уровнем обеспечение лекарственными препаратами лиц, которые больны данными редкими заболеваниями", — заявил Жуков журналистам.

Совет Федерации внес в Госдуму законопроект о централизованных закупках лекарств при орфанных (редких) заболеваниях за счет средств федерального бюджета. Разработанный сенаторами законопроект предусматривает, что закупка лекарств для пациентов с редкими диагнозами должна вестись министерством здравоохранения РФ централизованно, по аналогии с тем, как это делается для программы "7 нозологий".