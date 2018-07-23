Кадыров призвал создать систему профилактики насилия над животными

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя появившееся в интернете видео, на котором девушка расчленяет котенка, предложил создать в стране систему профилактики насилия над животными.

Ранее сообщалось, что алтайские полицейские начали проверку видеоролика, размещенного в соцсетях, на котором девушка-подросток топором расчленяет котенка. Весь ролик сопровождается смехом и общением с подружкой.

Кадыров написал в Telegram, что "насилие над животными растет в геометрической прогрессии", отметив, что нередко живодерами оказываются девушки. По мнению главы Чечни, подобные ситуации демонстрируют у них отсутствие материнского инстинкта: "Те, кто должен давать защиту маленьким и беспомощным, издеваются и убивают".

"У нас много в стране НКО, которые занимаются защитой животных, помогают бездомным, лечат раненых. В Чеченской республике также существует некоммерческая организация по защите животных, они получают гранты и работают в этом направлении очень эффективно. Но я думаю, что нужна по всей стране программа, которая бы работала на профилактику. Чтобы мы не допускали подобных зверств", — написал он.

По мнению главы Чечни, такие организации должны работать в связке с федеральными и региональными ведомствами и проводить мероприятия с детьми в детсадах, в школах.

"Ведь издевательства над животными легко могту перейти в издевательства и над людьми, над самыми беззащитными – детьми и стариками. Таких видео тоже очень много в сети", — отметил Кадыров.