Медведев рассказал, сколько средств потребуется на нацпроект "Демография"

ГОРКИ, 23 июл — РИА Новости. Общий объем финансирования национального проекта "Демография" составит более 3,5 триллионов рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Все эти масштабные планы потребуют соответствующего финансирования, речь идет о сумме в общей сложности почти более чем 3,5 триллиона рублей", — сказал он. "Деньги очень большие. Стало быть, каждое предложение в проект "Демография" должно быть ориентировано на максимальный эффект, это касается вообще любых наших проектов", — добавил Медведев.

Ранее в июле вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что около 3,6 триллиона рублей планируется направить на национальный проект по демографии за шесть лет.