Медведев призвал сформировать условия для активного долголетия

ГОРКИ, 23 июл — РИА Новости. Необходимо формировать условия для активного долголетия, заявил в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Учитывая демографические тренды, надо формировать условия для активного долголетия. Важно, чтобы граждане нашей страны не просто жили дольше, надо, чтобы эта жизнь была активной, и полной, и достойной",- сказал Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Прежде всего, необходима забота о здоровье людей старшего поколения. Это значит, что всевозможные проблемы со здоровьем надо стремиться выявлять на ранних стадиях, для этого должны быть увеличены масштабы диспансеризации, диспансерного наблюдения",- пояснил он.

Глава кабмина также добавил, что в каждом регионе необходимо создать гериатрические центры и сделать систему социального обслуживания и ухода за людьми старшего возраста современной и удобной.

Медведев отметил, что на сегодняшний день средняя продолжительность жизни достигла исторического максимума — почти 73 лет.