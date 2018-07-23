В Кемеровской области мужчина "воспитывал" сына побоями

КЕМЕРОВО, 23 июл — РИА Новости. Житель одного из сел Промышленновского района Кемеровской области предстанет перед судом по обвинению в истязании родного сына, которого он "воспитывал" систематическими побоями, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, 43-летний мужчина с сентября 2017-го по май 2018 года наносил побои своему несовершеннолетнему ребёнку. Как выяснили следователи, мужчина бил сына, как правило, ремнем, в последний раз ударил его кулаком.

"Следствию обвиняемый пояснил, что делает так, чтобы сын вырос нормальным человеком, а это — воспитание. Отец пояснил, что на потерпевшего периодически жаловались в школе, так как он хулиганил и плохо себя вел", — говорится в сообщении.

По словам обвиняемого, просто слова на сына воздействия не имели.

Следователи выяснили, что ранее обвиняемый привлекался к уголовной и административной ответственности, злоупотребляет спиртным, преступление совершал в состоянии алкогольного опьянения. Жена и мать его детей в апреле 2018 года скончалась, после чего он воспитывал детей один, отмечает СУСК.

Уголовное дело по статье "истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, в отношении заведомо несовершеннолетнего" направлено в суд для рассмотрения по существу. Согласно санкциям УК РФ, фигуранту грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.