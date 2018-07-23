В Кемеровской области мужчина "воспитывал" сына побоями

КЕМЕРОВО, 23 июл — РИА Новости. Житель одного из сел Промышленновского района Кемеровской области предстанет перед судом по обвинению в истязании родного сына, которого он "воспитывал" систематическими побоями, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"Следствию обвиняемый пояснил, что делает так, чтобы сын вырос нормальным человеком, а это — воспитание. Отец пояснил, что на потерпевшего периодически жаловались в школе, так как он хулиганил и плохо себя вел", — говорится в сообщении.
По словам обвиняемого, просто слова на сына воздействия не имели.
Уголовное дело по статье "истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, в отношении заведомо несовершеннолетнего" направлено в суд для рассмотрения по существу. Согласно санкциям УК РФ, фигуранту грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.