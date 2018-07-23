Тюмень примет финал Кубка России по киберспорту

ТЮМЕНЬ, 23 июл — РИА Новости. Федерация компьютерного спорта РФ приняла решение о проведении в Тюмени финала Кубка России по киберспорту в 2018 году. При выборе города эксперты учили его выгодное географическое расположение, развитую инфраструктуру и опыт в проведении подобных турниров, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
Он добавил, что Тюменская область является одним из немногих регионов России, который создает площадки для проведения официальных соревнований, содействует развитию молодежных сообществ по данной тематике.
По информации пресс-службы губернатора, первое массовое киберспрортивное мероприятие, в котором приняло участие более 2 тысяч человек, прошло в Тюменской области в декабре 2017 года. Весной текущего года состоялся фестиваль Tyumen Cyber Fest 2018 (Тюменский киберспортивный фестиваль), участниками которого стали команды из 87 населенных пунктов и пять стран мира. Всего в турнире приняли участие более девяти тысяч человек.