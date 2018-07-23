Тюмень примет финал Кубка России по киберспорту

ТЮМЕНЬ, 23 июл — РИА Новости. Федерация компьютерного спорта РФ приняла решение о проведении в Тюмени финала Кубка России по киберспорту в 2018 году. При выборе города эксперты учили его выгодное географическое расположение, развитую инфраструктуру и опыт в проведении подобных турниров, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Большое количество молодых людей увлекаются киберспортом, задача государства, в том числе создавать условия для их развития. Для многих это не только увлечение, но и возможность выстраивать в будущем свою профессиональную траекторию в сфере информационных технологий", — привел собеседник агентства слова временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора.

Он добавил, что Тюменская область является одним из немногих регионов России, который создает площадки для проведения официальных соревнований, содействует развитию молодежных сообществ по данной тематике.

По информации пресс-службы губернатора, первое массовое киберспрортивное мероприятие, в котором приняло участие более 2 тысяч человек, прошло в Тюменской области в декабре 2017 года. Весной текущего года состоялся фестиваль Tyumen Cyber Fest 2018 (Тюменский киберспортивный фестиваль), участниками которого стали команды из 87 населенных пунктов и пять стран мира. Всего в турнире приняли участие более девяти тысяч человек.

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