Скворцова рассказала о реализации проекта "Бережливая поликлиника"

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Более половины взрослых поликлиник в России до конца 2024 года будет входить в разряд бережливых и комфортных, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Как сообщает сайт Кремля, президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу со Скворцовой, которая информировала его о внедрении в отрасли новых перспективных программ, направленных на профилактику различных видов заболеваний и оказание качественной медицинской помощи населению. Отдельно рассматривались вопросы развития экспорта медицинских услуг и ситуация в сфере лечения онкологических заболеваний.

Министр здравоохранения напомнила, что год назад в Кировской области Путину показали одну из первых так называемых бережливых поликлиник, а сейчас их стало гораздо больше.

"Сейчас уже 1147 в 40 регионах, и мы планируем в течение трёх лет 3800 поликлиник и детских поликлинических отделений полностью погрузить в эту систему, и потом более половины взрослых (поликлиник) мы тоже успеем погрузить до конца 2024 года", — сообщила Скворцова.

К числу положительных эффектов распространения этой методики министр относит сокращение очередей.

"Мы действительно видим от двух до пяти раз снижение времени ожидания и уход от очередей. Кроме того, этот блок имеет ещё один компонент – это развитие страховых представителей этого института. Сейчас их уже 9000, они работают всё лучше и лучше", — рассказала Скворцова.

С ноября 2016 года в России действует проект "Бережливая поликлиника". По замыслу инициаторов – министерства здравоохранения и госкорпорации "Росатом" – принципы "бережливости" помогут повысить эффективность медицинского обслуживания в стране. В пояснительных документах к проекту говорится, что ключевой принцип бережливой работы поликлиники – непрерывность производственного потока, без задержек и очередей. Этого можно достичь за счет равномерной загрузки персонала, рационального размещения людей и информации, оптимальной планировки площадей.