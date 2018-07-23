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КС обязал суды индексировать долги с учетом роста потребительских цен

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© РИА Новости / Владимир КорневПерейти в фотобанкСудебный пристав в здании суда. Архивное фотоСудебный пристав в здании суда. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Корнев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Конституционный суд (КС) России признал не соответствующей конституции норму Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ об индексации взыскиваемых в судебном порядке денежных средств, обязав суды до разработки новых критериев индексации руководствоваться данными Росстата о динамике потребительских цен, следует из материалов КС.

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Суд в понедельник опубликовал на сайте постановление по делу о проверке конституционности первой части статьи 208 ГПК РФ, которое рассматривалось на основании жалоб трех частных лиц. Суды ранее отказали им в индексации денег, подлежащих взысканию с должников, на основании того, что соответствующий закон, позволяющий использовать для перерасчета индекс потребительских цен, утратил силу в 2005 году, а альтернативный механизм пока не установлен законодательством.

"Несоответствие положений статьи 208 ГПК РФ требованиям конституции (заявители) усматривают в том, что эти положения по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, не предусматривают правового механизма индексации взысканных судом денежных сумм и тем самым позволяют судам отказывать в защите имущественных интересов взыскателей от негативных последствий инфляционных процессов в период со дня вынесения судебного решения до дня его исполнения", — говорится в материалах КС РФ.

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Конституционный суд согласился с позицией подателей жалоб, указав, что индексация обеспечивает "восстановление покупательной способности причитающихся взыскателю по решению суда денежных средств, утраченной ввиду инфляции в период исполнения должником данного решения". Судебная практика, по оценке КС, "свидетельствует о том, что при отсутствии урегулированного механизма индексации… действие части первой статьи 208 ГПК… по сути, блокируется, что позволяет судам, ссылаясь на пробел в правовом регулировании, отказывать в индексации, уклоняясь при этом от исследования вопроса о наличии применимых ее критериев". Как отметил КС, такая трактовка при отсутствии альтернативных механизмов приводит к ущемлению права на судебную защиту, а также к тому, что права взыскателя не могут быть полностью восстановлены.

"Признать часть первую статьи 208 ГПК РФ не соответствующей конституции… в той мере, в какой содержащееся в ней положение – при отсутствии в системе действующего правового регулирования механизма индексации взысканных судом денежных сумм… – не содержит критериев, в соответствии с которыми должна осуществляться предусмотренная им индексация", — постановил КС РФ

Конституционный суд обязал федерального законодателя изменить правовое регулирование, установив критерии индексации. До этого судам следует руководствоваться утвержденным Росстатом индексом потребительских цен, предписал КС, направив дела заявителей на пересмотр.

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