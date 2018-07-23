КС обязал суды индексировать долги с учетом роста потребительских цен

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Конституционный суд (КС) России признал не соответствующей конституции норму Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ об индексации взыскиваемых в судебном порядке денежных средств, обязав суды до разработки новых критериев индексации руководствоваться данными Росстата о динамике потребительских цен, следует из материалов КС.
"Несоответствие положений статьи 208 ГПК РФ требованиям конституции (заявители) усматривают в том, что эти положения по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, не предусматривают правового механизма индексации взысканных судом денежных сумм и тем самым позволяют судам отказывать в защите имущественных интересов взыскателей от негативных последствий инфляционных процессов в период со дня вынесения судебного решения до дня его исполнения", — говорится в материалах КС РФ.
"Признать часть первую статьи 208 ГПК РФ не соответствующей конституции… в той мере, в какой содержащееся в ней положение – при отсутствии в системе действующего правового регулирования механизма индексации взысканных судом денежных сумм… – не содержит критериев, в соответствии с которыми должна осуществляться предусмотренная им индексация", — постановил КС РФ
Конституционный суд обязал федерального законодателя изменить правовое регулирование, установив критерии индексации. До этого судам следует руководствоваться утвержденным Росстатом индексом потребительских цен, предписал КС, направив дела заявителей на пересмотр.