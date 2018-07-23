Власти выдали семь сертификатов для пострадавших от паводка на Ставрополье

НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину выдать властям Ставропольского края семь жилищных сертификатов для предоставления пострадавшим в результате паводка в 2017 году местным жителям, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Паводок в Ставропольском крае в мае 2017 года вызвали рекордные за полвека дожди. От стихии в регионе пострадали 29 населенных пунктов.

В июне текущего года в ходе прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину обратилась жительница села Левокумка Евгения Лаврик, которой отказали в выдаче жилищного сертификата. По информации властей региона, главной причиной отказа послужило получение сертификата на это жилье после паводка в 2002 году. Всего с проблемой получения сертификатов в Левокумке столкнулись 17 семей. В пресс-службе губернатора ранее сообщали РИА Новости, что власти Ставрополья повторно направили в Москву документы на получение государственных жилищных сертификатов для пострадавших при майском паводке 2017 года. Сообщалось, что власти согласовали с МЧС выдачу восьми жилищных сертификатов.

"Минфину России выдать правительству Ставропольского края семь государственных жилищных сертификатов для предоставления их гражданам, лишившимся жилого помещения в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в мае 2017 года на территории Ставропольского края", — говорится в тексте распоряжения премьер-министра.