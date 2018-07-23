Аксенов потребовал пересмотреть генплан Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал утвержденный генеральный план развития Симферополя "никаким", поручил проверить процесс его подготовки и внести изменения.
Ранее он отмечал, что в принятом генеральном плане много недоработок, связанных с развитием городского пространства, строительством школ и детских садов, парковочного пространства и комплексной жилой застройки. Аксенов раскритиковал подход, при котором генпланом занималась привлеченная фирма из другого региона РФ, не знакомая с реалиями города.
Генеральный план развития Симферополя, критикуемый главой республики, был принят в 2016 году. На разработку генплана, по словам экс-мэра города Геннадия Бахарева, было потрачено около 50 миллионов рублей.
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