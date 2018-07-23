Аксенов потребовал пересмотреть генплан Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал утвержденный генеральный план развития Симферополя "никаким", поручил проверить процесс его подготовки и внести изменения.

"Генеральный план (Симферополя) "никакой", я уже об этом говорил. Ничего не соответствует реалиям, никакие моменты не учтены… Я сказал совместно с прокуратурой провести проверку, как он был принят предыдущим руководством… Генплан менять нужно, сто процентов", — сказал журналистам после заседания крымского правительства Аксенов.

Ранее он отмечал, что в принятом генеральном плане много недоработок, связанных с развитием городского пространства, строительством школ и детских садов, парковочного пространства и комплексной жилой застройки. Аксенов раскритиковал подход, при котором генпланом занималась привлеченная фирма из другого региона РФ, не знакомая с реалиями города.

Генеральный план развития Симферополя, критикуемый главой республики, был принят в 2016 году. На разработку генплана, по словам экс-мэра города Геннадия Бахарева, было потрачено около 50 миллионов рублей.

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