На нижегородском портале "Команда правительства" стартует голосование

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл — РИА Новости. Народное голосование по выбору новых управленцев пройдет на портале "Команда правительства" в Нижегородской области 23-29 июля, сообщает пресс-служба губернатора региона со ссылкой на главу Нижегородской области Глеба Никитина.

Презентация программы по подбору высокоэффективных управленцев в органы власти "Команда правительства" состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая. На портале зарегистрировались более 10 тысяч пользователей. Четверть из них, отобранных по результатам заполнения биографической анкеты, проходили тестирование. Более тысячи человек, успешно справившихся с ним, прошли в третий этап конкурсного отбора.

"На портале "Команда правительства" размещены видеопрезентации участников, претендующих на включение в резерв управленческих кадров региона. К голосованию допущены 100 лучших, по мнению экспертной комиссии, кандидатов. Для голосования пользователям необходимо авторизоваться на портале через аккаунт в одной из социальных сетей — Вконтакте, Facebook или Одноклассники. По результатам этапа участники получат дополнительные баллы, а по итогам всех конкурсных процедур в резерв управленческих кадров Нижегородской области будут включены 30 человек", — приводит пресс-служба слова Никитин.

Участниками программы "Команда правительства" могут стать граждане России с высшим образованием в возрасте от 25 лет с профессиональным стажем не менее пяти лет и управленческим стажем не менее трех лет, а также отсутствием судимости. Место жительства значения не имеет.

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