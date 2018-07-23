В московские детские сады будут принимать с 2,5 лет

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Минимальный возраст приема детей в московские дошкольные образовательные учреждения будет снижен с двух лет восьми месяцев до двух с половиной лет, заявил столичный градоначальник, кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин.

"С каждым годом стараемся снижать предельный возраст: сначала было 3 года, потом 2 (года) и 8 (месяцев). Тем не менее, постоянно задают вопросы, когда еще снизится возраст, потому что мамы хотят работать, вести активный образ жизни, это очень важно для москвичей. Мы в этом году приняли важное решение и снизим возраст приема до 2,5 лет. И так будем с каждым годом по мере возможности снижать этот возраст", — сказал Собянин в понедельник на встрече с избирателями — сотрудниками Московского эндокринного завода.

По его словам, это позволит большому количеству матерей раньше вернуться к работе и активному образу жизни.

Собянин напомнил, что в 2010 году в Москве в детские сады ходили 280 тысяч детей. "Это казалось большой цифрой, рекордной для того времени. Тогда казалось, что проблема решена. Оказалось, что это не так. Буквально за несколько лет мы вырастили количество детей, которые входят в детские сады, до 420 тысяч. Это позволило решить проблемы, мы сняли очередь для детей от трех лет", — рассказал он.

Собянин добавил, что программа строительства новых детских садов в столице будет продолжена.