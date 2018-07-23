МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Программа по отслеживанию реакции региональных властей на жалобы россиян в социальных сетях будет полезна для взаимодействия общественности не только с чиновниками в регионах, но и с законодателями, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова.

Ранее РБК со ссылкой на источники в Кремле и руководстве регионов сообщил, что в РФ тестируется новая система мониторинга "Инцидент менеджмент", позволяющая отслеживать информационные поводы во "ВКонтакте", Facebook, Instagram, Twitter и "Одноклассниках" и реакцию сообществ на действия властей. Как отмечается, это автоматическая информационная система управления реакцией на негативные мнения и информационные поводы.

"Я только "за" такую программу, она будет полезна для исполнительной и законодательной властей. Это будет посредник, который донесет чаяния народа, предложения, замечания и так далее. Сегодня, когда мы принимаем резонансные проекты, мы в первую очередь пускаем их в общественность – через сайты, через депутатов, чтобы народ понимал, о чем идет речь", — заявила РИА Новости Мукабенова.

Парламентарий привела в пример реакцию общественности на рассматриваемый в Госдуме проект закона об изучении национальных языков в России. По словам Мукабеновой, в преддверии первого чтения проекта в соцсетях и СМИ в национальных республиках появлялась информация о том, что закон якобы переводит национальные языки в необязательную программу, хотя документ этого не предполагал.

"Но эта новость так разлетелась, что позицию было очень сложно людям донести… Я считаю, что такая программа могла бы в этом случае помочь. Ее нужно внедрять в кратчайшие сроки", — отметила Мукабенова.