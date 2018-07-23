Темрезов: открытие новой канатки на "Архызе" продлит зимний сезон на месяц

ЧЕРКЕССК, 23 июл — РИА Новости. Новая канатка протяженностью 4,5 километров станет четвертым современным подъемником на курорте "Архыз" и позволит продлить зимний сезон на месяц, сообщил в понедельник глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов на своей странице в "Инстаграм".

Канатка, строительство которой началось в прошлом году в рамках освоения северного склона туристической деревни Романтик курорта "Архыз", будет готова к началу зимнего сезона 2018 — 2019 годов. В рамках проекта построят разветвленную систему горнолыжных подъемников, горнолыжных трасс, системы искусственного снегообразования, объекты технического обслуживания трасс и другие объекты.

"Гостей курорта будут ждать три гондольные секции канатной дороги пропускной способностью 2,5 тысяч человек в час до высотной отметки 2,505 тысячи метров. Подъемник будет доставлять туристов к пяти горнолыжным трассам протяженностью около 11 километров "черной", "красной", "синей" и "зеленой" категорий сложности", — написал глава республики.

Темрезов также сообщил, что продолжится освоение южно-ориентированного склона деревни Романтик. По словам главы региона, здесь планируется построить канатную дорогу на пик Динника, максимальная точка подъема подъемника составит 3,17 тысяч метров, "откуда будут открываться живописные виды на высокогорные озера и гору Эльбрус".

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