Оргкомитет проверит подготовку Челябинской области к саммитам ШОС и БРИКС

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл – РИА Новости. Специальная облетная группа в понедельник прибыла в Челябинскую область, чтобы проверить, как идет подготовка региона к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, сообщил РИА Новости источник в правительстве области.

"Облетная группа уже прибыла в Челябинскую область. Она будет работать здесь два дня. Проверяться будут все объекты, которые планируется задействовать к саммитам, в том числе и действующие, и потенциальные", — сказал он.

Ранее в пресс-службе губернатора сообщали, что облетная группа работала в регионе в январе 2018 года, а до этого – в 2015 году.

По данным пресс-службы, центральной площадкой проведения саммитов ШОС и БРИКС предлагается утвердить конгресс-холл "Таганай-2020", который уже находится в стадии строительства. Также запланирована масштабная перепланировка международного терминала и терминала внутренних авиалиний аэропорта Челябинска, благоустройство набережной реки Миасс, строительство новых гостиничных объектов. Окончание всех работ запланировано на четвертый квартал 2019 года.

Ранее в понедельник стало известно, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский назначил нового и.о. руководителя дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Им стал начальник управления внешнеэкономических связей министерства экономического развития области Денис Исаев.

В субботу, 21 июля суд Челябинска арестовал на два месяца первого замминистра экономического развития области Антона Бахаева, который возглавлял дирекцию по подготовке саммитов ШОС и БРИКС. Бахаев следователями регионального УФСБ России обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).