Движение на трассе в Волгограде перекрыли для восстановительных работ

ВОЛГОГРАД, 23 июл – РИА Новости. Рокадную дорогу в Волгограде перекрыли после воскресного ливня для восстановительных работ на склоне у стадиона "Волгоград Арена", сообщили РИА Новости в администрации города.

Вечером в воскресенье в Волгограде выпало 50 мм осадков, что больше месячной нормы, была перекрыта рокадная дорога. В понедельник ограничение движения сохраняется из-за работ на склоне у "Волгоград Арены", который размыло неделю назад сильным ливнем.

"В настоящее время ограничение сохраняется в связи с тем, что распогодилось, и подрядчик, который ведет работы на склоне с прошлого воскресенья, активно занимается восстановлением — сейчас там работает тяжелая техника, привезли песок, щебень", — заявили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

Как уточнили в ведомстве, после сильного ливня ведется профилактическая промывка ливневой канализации, общественный транспорт в городе работает в штатном режиме.

МЧС предупреждало о ливнях, грозах и шквалистом ветре в Волгограде с 22 по 24 июля. В городе 18 июля был снят режим ЧС из-за ливня, который обрушился 15 июля, тогда выпала полуторамесячная норма осадков — 70 миллиметров. Пострадала городская инфраструктура, произошел размыв грунта на склонах, в том числе и у стадиона "Волгоград Арена".