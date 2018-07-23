В Краснодаре ликвидировали подтопления после сильного ливня

КРАСНОДАР, 23 июл — РИА Новости. Ликвидированы подтопления всех участков, полностью восстановлено движение общественного транспорта после сильного ливня в Краснодаре, прошедшего в воскресенье, сообщает администрация города.

Ранее сообщалось, что с 16.05 мск до 16.40 мск воскресенья в Краснодаре выпали 30 миллиметров осадков, вследствие недостаточной пропускной способности ливневой канализации были частично подтоплены участки автодорог города. К откачке воды привлекались подразделения экстренных служб. На участке улицы Московской в районе Гомельской для переправы через проезжую часть были задействованы две резиновые лодки, эвакуировались легковые автомобили.

"Ликвидированы подтопления всех участков. По состоянию на 19.00 мск воскресенья проезжая часть улично-дорожной сети города находилась в проезжаемом состоянии. Движение общественного транспорта полностью восстановлено", — сообщает мэрия. Всего в ликвидации последствий ливня была задействована 31 единица техники экстренных служб.

По данным пресс-службы горадминистрации на 09.17 мск понедельника, завершается откачка воды с подтопленных частных дворов домовладений.