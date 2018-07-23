В Кузбассе убрали почти половину выявленных с начала года незаконных свалок

КЕМЕРОВО, 23 июл — РИА Новости. Экологи с начала года выявили в Кемеровской области 279 незаконных свалок, почти половину из них уже убрали, сообщает региональный департамент природных ресурсов и экологии.

"С начала года кузбасские экологи обнаружили 279 несанкционированных свалок, из них 128 уже ликвидировано. Только за минувшую неделю в регионе нашли 13 таких свалок", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Кемеровском районе больше всего мест, где без разрешения размещены бытовые отходы. Экологи областного комитета природных ресурсов зафиксировали 10 свалок общей площадью 3,5 гектара. Например, кучи мусора нашли в посёлке Новоискитимск напротив садоводческого некоммерческого товарищества "Транспортник" и вдоль автомагистрали по направлению на выезд из Кемерово. В посёлке Ясногорский стихийная свалка образовалась за лесополосой в 250 метрах от населенного пункта.

"Администрациям муниципальных образований направлены письма для принятия мер по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов", — отметили в департаменте.