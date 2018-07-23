Движение в Москве ограничат из-за забега в ночь с 28 на 29 июля

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Движение в Москве будет ограничено в связи с проведением забега в ночь с 28 на 29 июля, сообщает пресс-служба ЦОДД.

"Обратите внимание на перекрытия в связи с проведением ночного забега 28-29 июля. Планируйте свои маршруты заранее!", — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

На сайте ЦОДД уточняется, что в ночь с 28 на 29 июля будет перекрыт участок от стадиона "Лужники" до Лужнецкой набережной с 21.30 до 00.30 и участок от Лужнецкой набережной от улицы Лужники до Новоандреевского моста с 21.45 до 00.15. Также перекрытия будут действовать в ночь с 28 на 29 июля на участке Фрунзенской набережной с 22.00 до 00.15 и на Пречистенской набережной от Крымского моста до Патриаршего моста 28 июля с 22.10 до 23.55.

С подробной схемой перекрытий во время ночного забега можно ознакомиться на сайте ЦОДД.