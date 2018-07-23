Англоязычные диспетчеры скорой приняли более 500 вызовов за ЧМ в Москве

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Англоговорящие диспетчеры скорой помощи в Москве приняли более 500 обращений от иностранных туристов за период ЧМ-2018, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
54.7%Все на высшем уровне
39.0%Трудно судить - не был(а) в городах, где проходили матчи
6.3%Ничем не отличается от предыдущих чемпионатов
"За время чемпионата мира по футболу англоговорящие диспетчеры городской станции скорой помощи приняли около 500 обращений от иностранных туристов. Мультиязычные переводчики скорой общались с туристами также на испанском, французском и китайском языках", — говорится в сообщении.
По словам руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, спортивное событие такого уровня — колоссальный опыт для московских медиков, который будет учтен и в дальнейшем для медицинского обеспечения массовых мероприятий, в том числе международных.
Глава ведомства отметил, что среднее время ответа диспетчера составляло три секунды, а среднее время прибытия скорой в дни проведения спортивных мероприятий — 11,7 минуты. "Всего в Москве для медицинского обеспечения спортивных мероприятий были задействованы более 600 медицинских специалистов и до 100 бригад скорой помощи", — добавил Хрипун.
Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.