Морж Миша из Приморского океанариума научился подражать утиному кряканью

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Морж Миша в Приморском океанариуме во Владивостоке научился "пародировать" утиное кряканье, сообщает учреждение.
Тренер Приморского океанариума Антон Орлов рассказал, что Мишу специально произносить этот звук не учили, но в природе для общения моржи используют очень разные по звучанию сигналы. Этот навык у моржа закрепили, и получился номер.
Всего в арсенале у Миши около 40 номеров, многие из них состоят из нескольких элементов. Например, номер "Качать пресс" включает в себя четыре элемента – морж весом 800 килограммов разворачивается, укладывается на спину, убирает ласты за голову и только потом поднимается и опускается.
Специалисты отмечают, что у Миши есть две программы выступления – длинная и короткая — какая из них будет исполнена, зависит от его настроения.
Моржа Мишу привезли в океанариум с Чукотки еще детенышем. Истощенного малыша подобрали на лежбище.