Камчатским морякам вручили медали МЧС за спасение тонувших рыбаков из КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Моряков с камчатского судна "Петр Ильичев", которые в декабре 2017 года спасли тонувших северокорейских рыбаков, наградили медалями МЧС России "За спасение погибающих на водах", сообщает региональный главк МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что российские моряки с судна, направлявшегося из Владивостока в Пусан, спасли троих северокорейских рыбаков с полузатонувшего судна КНДР в Японском море. Одного рыбака подняли без признаков жизни — он погиб. Спасенных доставили в больницу Владивостока. Представитель консульства КНДР во Владивостоке рассказал, что ЧП произошло из-за того, что мотор на шхуне не заводился и была сильная волна.

"Вручая ведомственные награды, заместитель начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) Андрей Литвинюк искренне поблагодарил представителей экипажа судна за мужество и героизм, своевременные, грамотные, решительные действия, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни", — говорится в сообщении.

В январе 2018 года, когда "Петр Ильичев" вернулся в Петропавловск-Камчатский, его капитану Анатолию Пименову вручили благодарность от руководства ГУ МЧС России по Камчатскому краю.