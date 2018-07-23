"Кормили дважды в неделю". В Краснокамске от истощения умерла школьница

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Александр Чернышев. В Пермском крае, в Краснокамске, расследуют дело о смерти 14-летней школьницы. Шестнадцатого июля местная жительница, увидев, что ее дочь находится в бессознательном состоянии, вызвала скорую, но когда медики приехали, девочка уже умерла. Одноклассники и учителя уверены, что мать заморила ребенка голодом.

"Настя (имя изменено. — Прим. ред.) была отзывчивой, вполне адекватной девочкой. Отличница, хорошо ладила с одноклассниками. К концу учебного года мы стали замечать, что она похудела — прямо до неузнаваемости, но на вопросы ничего толком не отвечала", — рассказывает РИА Новости подруга погибшей.

По ее словам, в школе девочке предлагали питаться бесплатно, однако мать не разрешила. Педагоги тоже беспокоились. "Одноклассница Насти видела, как ее мама приходила к учительнице. Интересовалась успеваемостью. Когда преподаватель попросил обратить внимание на физическое состояние дочери и ее питание, та только отмахнулась", — утверждает школьница.

К тому же мать, не имея медицинского образования, сама ставила дочери пугающие диагнозы. "Настя говорила, что у нее сахарный диабет, и всегда отказывалась от угощений. Потом вообще заявила, что болеет раком — так ей мама сказала", — признается подруга.

Однако Настя, по всей видимости, умерла совсем по другой причине. Как сообщила пресс-служба СК по Пермскому краю, утром 16 июля мать Насти, увидев, что ее дочь без сознания, вызвала скорую помощь. Когда медики прибыли, девочка уже скончалась. Теперь во всем этом разбирается следствие. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России — "Причинение смерти по неосторожности", — отмечается в сообщении на сайте СК.

"Мать не работает, отца нет"

Мать Насти уверяет: дочь уже давно отказывалась есть. "Это началось два месяца назад. Кто-то из ровесников ей сказал, что она толстая. Настя очень эмоционально это восприняла. Я ее уговаривала, но она ела совсем чуть-чуть. К медикам не обращалась — надеялась, что у нее это со временем пройдет", — объяснила она порталу 59.ru.

По ее словам, она позвонила в скорую, когда у дочери пропал пульс. "Медики прибыли без оборудования. Они могли провести реанимацию сердца, но уже было поздно", — говорит женщина.

Погибшая в Краснокамске школьница Погибшая в Краснокамске школьница

Однако другие родители сомневаются в ее искренности. "Она даже похоронами не занималась, все организовала учительница начальных классов Насти — лично собирала деньги. И в заключении о смерти указано: крайняя степень истощения. Неудивительно, учительница заходила к ним домой — в холодильнике никаких продуктов. Мать-то не работает, а отца нет", — сообщила РИА Новости Марина Резникова, мать ученицы начальной школы, в которой училась Настя.

В небольшом городе история вызвала резонанс: ее активно обсуждают в социальных сетях. В спорах о том, кто виноват, выясняются новые подробности. "Моя дочка с ней общалась, мама кормила Настю только два раза в неделю. Девочка в 14 лет весила всего 30 килограммов — это ненормально. Очень жалко ее, даже говорить громко не могла от бессилия. Одним словом, просто ужас!" — написала в комментариях к посту о похоронах ребенка Анна Вечтомова.

Нашлись и те, кто считают, что девочка не выглядела истощенной. "Настю я видела в школе в мае, никакой худобы не было — нормальный ребенок. Я бы точно заметила, раньше наши дети общались", — уверена Татьяна Шайдурова.

Преступное равнодушие

"А как же классный руководитель? Учителя? Если ребенок настолько истощен, что умер, педагоги должны были это заметить и поговорить с родителями. В конце концов, соседи, знакомые должны были видеть, в каком состоянии ребенок", — выразила мнение в комментариях Мария Калугина.

Схожая точка зрения у омбудсмена по правам ребенка в Пермском крае Светланы Денисовой. "Вызывает много вопросов равнодушие соседей, которые, слыша просьбы ребенка о еде, не обратились к участковому. Вопросы есть и к школе. Очень печально, что сегодня, в мирное время, вот так может погибнуть ребенок", — прокомментировала она.

Преступная халатность, приведшая к трагедии, вызывает недоумение. "Важно, чтобы каждый из нас, видя ребенка в беде, не проходил мимо. Не нужно думать, что кто-то другой поможет, что у него есть родители, это не ваш ребенок — просто примите меры сразу, возможно, это спасет человеку жизнь!" — подчеркнула Денисова.

По ее мнению, инцидент должен стать поводом для серьезного межведомственного обсуждения механизмов и регламентов решения подобных проблем.

Расследование уголовного дела продолжается: для определения точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК России — "Халатность". По версии следствия, сотрудники ответственных учреждений своевременно не выявили необходимость изъять у матери ребенка.