В Алтайском крае появился памятник варенику

БАРНАУЛ, 21 июл — РИА Новости. Памятник варенику открыли в воскресенье на Алтае во время фестиваля вареника "Всэ будэ смачно!" в селе Романово, сообщает официальный сайт правительства региона.

По данным ведомства, в рамках праздника состоялись дегустации, выставка необычных вареников, игры, конкурсы, аукционы, мастер-классы и многое другое.

"Открылся праздник шествием участников фестиваля в оригинальных костюмах на тему праздника. Параллельно работал "Вареничный хуторок", где отдыхающих накормили варениками с 50 разнообразными начинками: с картофелем, грибами, шкварками, капустой, мясом, горохом, фруктами, брынзой, креветками и другими начинками. Кульминацией праздника стало открытие памятника варенику", — говорится в сообщении.

В прошлом году первый такой фестиваль посетили более 5 тысяч человек. Самый большой вареник фестиваля весил 4 килограмма, его длина составила 72 сантиметра. Начинкой гиганта стали картофель, лук и шкварки.

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