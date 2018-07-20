В Москве подсчитали число пользователей городского Wi-Fi

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Количество пользователей бесплатного городского Wi-Fi в Москве в июне составило 327 тысяч человек, что в шесть раз выше апрельских показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте информационных технологий в пятницу.
В департаменте при этом отметили, что рост числа пользователей прежде всего связан с летним сезоном.
В ведомстве также сообщили, что во время чемпионата мира по футболу из иностранцев чаще других бесплатным городским интернетом пользовались североамериканские гости.
"Среди иностранцев чаще всего к бесплатному Wi-Fi подключались граждане Канады и США (3,2% на обе страны), Великобритании (2,9%), Германии, Франции, Аргентины и Бразилии", — уточнили в департаменте, добавив, что россияне составили 71% пользователей.