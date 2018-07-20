На конкурс "Доброволец России" поступило более семи тысяч заявок

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Более 7 тысяч заявок зарегистрировано на участие во всероссийском конкурсе "Доброволец России", сообщила пресс-служба министерства культуры России в пятницу.

"Пятнадцатого августа завершится прием заявок на участие во всероссийском конкурсе "Доброволец России". В настоящее время на платформе "Добровольцы России" зарегистрировано 7084 заявки. Мероприятие, направленное на поддержку лидеров добровольческого движения и их проектов, является ключевым событием Года добровольца (волонтера)", — говорится в сообщении.

Грантовый фонд конкурса — 15 миллионов рублей. Участниками могут стать как юридические, так и физические лица от 8 до 14 и от 14 до 17 лет. Как поясняют в пресс-службе, заявки подаются в номинациях: "Вдохновленные (искусством)" — проекты культурной направленности; "Помощь детям" — проекты, направленные на помощь детям, находящимся в трудной ситуации; "Рожденные помогать" — связанные с поддержкой незащищенных слоев населения; "Уверенные в будущем" — направленные на сохранение исторической памяти; "Вокруг меня" — связанные с организацией комфортной городской среды.

Конкурс включает три этапа. Первый, региональный, этап, который продлится до 1 октября 2018 года, представляет очную защиту проектов перед экспертной комиссией. Прием заявок осуществляется до 15 августа на интернет-платформе ЕИС "Добровольцы России". До 9 октября 2018 года оргкомитет опубликует список победителей региональных этапов, проходящих на второй, заочный, этап. Финал конкурса и вручение премии "Доброволец России-2018" состоится 5 декабря 2018 года в рамках Всероссийского форума добровольцев, уточнили в министерстве.