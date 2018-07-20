Спрос на удостоверение нотариусами сделок с недвижимостью вырос в 1,5 раза

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Спрос на нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью за 2017 год вырос более чем в 1,5 раза, свыше 700 тысяч заявителей обратились к нотариусам для оформления договора отчуждения жилых помещений, сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

"Если суммировать эту цифру с количеством удостоверенных сделок по отчуждению земельных участков, то общий показатель достигает отметки в миллион обращений к нотариусам. Судя по подсчетам аналогичных показателей по результатам 1-го полугодия 2018 года — более 500 тысяч удостоверений сделок с недвижимостью, спрос на нотариальную форму сохраняется на высоком уровне и сегодня", — отметили в ФНП.

Как отметили в пресс-службе, главный аргумент в пользу нотариального удостоверения договора купли-продажи недвижимости — гарантии законности и безопасности сделки.

"У нотариуса есть необходимый уровень квалификации для детальной экспертизы документов и составления безупречного с юридической точки зрения проекта договора. Важно и то, что в ходе беседы с нотариусом граждане подтверждают осознанность и добровольность своих действий, соответствие содержания договора своим действительным желаниям и требованиям. Все это позволяет сторонам сделки быть уверенными в защите своих прав и минимальных рисках оспаривания сделки впоследствии. Гарантия покрытия ущерба в полном размере, если проблема возникла из-за ошибки нотариуса, — еще одно весомое преимущество", — говорится в сообщении.

В ФНП пояснили, что в случае, если документы в Росреестр подаются нотариусом в электронном формате, регистрация проходит согласно закону за один рабочий день.

"Нотариату уже удалось продемонстрировать свою эффективность при наведении порядка в сфере долевой недвижимости — уровень преступности благодаря обязательному привлечению нотариуса к оформлению такого рода сделок сократился в разы. Однако по остаточному принципу под удар мошенников попали сделки с залогом долей. К нотариусу при заключении такого договора идти не обязательно, чем и пользуются недобросовестные кредиторы, которые под видом займа под залог недвижимости подсовывают гражданам договор купли-продажи жилья. В ФНП рекомендуют настороженно относится к предложениям оформить кредит под залог квартиры и доли в ней, а если и возникает такая необходимость — обратиться за удостоверением сделки к нотариусу. За первые шесть месяцев 2018 года такому совету последовали почти 7,5 тысяч россиян", — добавили в ФНП.