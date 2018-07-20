В Москве до конца лета обновят тридцать диагональных пешеходных переходов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Тридцать диагональных пешеходных переходов обновят по всей Москве до конца лета, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"До конца лета специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" обновят 30 диагональных пешеходных переходов по всей Москве, общей площадью порядка четырех тысяч квадратных метров", — рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, которого цитирует пресс-служба.

Дорожная маркировка наносится термопластиком, а поверхность краски дополнительно покрывается микроскопическими стеклянными шариками для создания светоотражающего эффекта, который позволяет видеть дорожные полосы в любое время суток, рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на перекрестках с диагональной разметкой установлены специализированные дорожные знаки и светофоры с выделенной пешеходной фазой, то есть зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях одновременно. Кроме того, такие "зебры" не только обеспечивают дополнительную безопасность дорожного движения, но и экономят время как пешеходов, так и автомобилистов, исключая задержки на проезжей части.

Первые десять диагональных пешеходных переходов появились в столице в 2015 году, а к настоящему моменту число таких "зебр" увеличилось в три раза. Всего в 2018 году горизонтальную дорожную разметку планируется нанести и обновить на 4,2 тысячах объектах улично-дорожной сети (улицы, переулки, проезды, площади и т.п.), что составляет свыше 2,9 миллиона квадратных метров. В том числе специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" разметят более 10 тысяч остановок общественного транспорта, обновят и нанесут более 19 тысяч наземных пешеходных переходов.