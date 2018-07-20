В Североуральске семь автоцистерн работают для выдачи воды жителям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Семь автоцистерн работают в Североуральске для выдачи питьевой воды местным жителям, сообщает в пятницу департамент информполитики губернатора Свердловской области.

По данным регионального главка МЧС, в понедельник в Североуральске произошел провал в канале реки Калья. В результате речная вода попала в водозабор, качество питьевой воды ухудшилось. Как сообщает мэрия города, показатель цветности воды на утро 19 июля составлял 24,2 при норме 1,5, мутность воды — 20,9 (норма — 20). Городская администрация в четверг сообщила, что водоснабжение в Североуральске планируется восстановить к 22 июля. По данному факту региональное СУСК организовало проведение доследственной проверки.

"Организована бесплатная выдача жителям бутилированной воды. Помимо этого, здесь работают семь автоцистерн, с которых вода предоставляется людям на розлив", — говорится в сообщении.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын, который работает на месте по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева, сообщил, что городская коммунальная служба Североуральска по согласованию с Роспотребнадзором завершает промывку водопроводной сети и приступает к ее хлорированию. Накануне провал искусственного русла реки Калья был локализован, в работу запущен аварийный дюкер, что позволило полностью прекратить поступление речной воды в водозабор Североуральска.

"Мониторинг качества холодной воды, поступающей жителям, ведется в непрерывном режиме. До момента подтверждения ее соответствия всем нормам жители и социальные учреждения по-прежнему будут обеспечиваться привозной питьевой водой. В детские дошкольные и образовательные учреждения города завезена в необходимых количествах бутилированная вода, в городскую больницу и психоневрологический интернат она доставляется дважды в сутки автоцистернами", – приводятся в сообщении слова заместителя министра.

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