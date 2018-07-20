В Забайкалье объявили новое штормовое предупреждение

ЧИТА, 20 июл — РИА Новости. Гидрометцентр Забайкалья объявил очередное штормовое предупреждение — в регионе, где с 8 июля не прекращаются паводки, ожидаются ливни, сообщается на сайте ведомства.

"Двадцать первого июля местами по территории Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни", — говорится в сообщении.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. В Забайкалье остаётся группировка спасателей из разных регионов Сибири. Власти Забайкалья 18 июля предупредили о возможной второй волне паводка в связи с интенсивными осадками в течение трёх ближайших суток. Общий ущерб от первой волны оценён в более чем миллиард рублей. О стабилизации паводковой ситуации 16 июля заявило МЧС, но 19 июля ливни вызвали разлив рек в Агинском Бурятском округе, где в селе Амитхаша в зоне подтопления оказалось 200 домов, 753 человека.

Также в округе разрушены или повреждены мосты, дороги, на месте ЧС работают губернатор региона Наталья Жданова, сенатор Баир Жамсуев.