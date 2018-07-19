В Чувашии открылась женская консультация Городского клинического центра

ЧЕБОКСАРЫ, 19 июл – РИА Новости. Женская консультация Городского клинического центра открылась в Чебоксарах после ремонта, на эти цели власти выделили из бюджета региона около 11,5 миллионов рублей, сообщает в четверг пресс-служба администрации главы Чувашской республики.

Капитальный ремонт позволил обновить не только помещения, но и инженерно-технические коммуникации – системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, а также кабели электропитания.

"Женщина несет ответственную миссию – миссию рождения детей. Раньше пациентки женской консультации Городского клинического центра обслуживались в других условиях, сегодня для них обеспечен уют и комфорт. Убедился, что все удовлетворены, с удовольствием сюда ходят, проводят профилактические мероприятия, получают консультации", – сказал по итогам обхода клинки глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Он отметил, что многие женщины, пришедшие на прием, ждут третьих и даже четвертых детей.

"Значит, люди уверены, что общественно-политическая ситуация в стране и республике будет стабильной. Все социальные обязательства – по выплате пособий и другим направлениям – мы выполняем", – приводит пресс-служба слова Игнатьева. Он добавил, что задача органов государственной власти – сделать все, чтобы качественные медицинские услуги в шаговой доступности оказывались и ветеранам, и молодежи.

По данным пресс-службы, в 2017 году впервые из республиканского бюджета были выделены средства в размере более 1,3 миллиарда рублей на капитальный ремонт медицинских организаций и закупку медицинского оборудования, проведен ремонт на 30 медицинских объектах. В текущем году благодаря значительной финансовой поддержке из республиканского бюджета капремонт проводится в 38 учреждениях здравоохранения.

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