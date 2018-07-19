Пробки в Москве достигли девяти баллов из-за дождя

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Пробки в Москве вечером в четверг достигли из-за дождя 9 из 10 баллов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Так, многокилометровые пробки образовались на Садовом кольце на севере и северо-востоке по внешней стороне и на северо-западе, западе и юге по внутренней стороне.

Движение также осложнено в центре города, в частности на Кремлевской набережной, по Большом Каменном мосту, в Якиманском проезде, на Болотной, Москворецкой и Пречистенской набережных, Тверской улице и Новом Арбате.

Километровые пробки наблюдаются по внешней стороне ТТК на севере, западе и востоке, а также по внутренней стороне на юге, северо-западе, севере и востоке.

Движение затруднено и на МКАД: по внешней стороне на северо-востоке и юго-западе, по внутренней — на юго-востоке и западе.