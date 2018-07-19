Путин подписал закон о совместных завещаниях

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении возможности граждан по распоряжению имуществом на случай смерти, в частности, о введении правил совместных завещаний супругов и наследственных договоров, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
При этом такое завещание утрачивает свою силу в случаях прекращения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.
Наследственный договор представляет собой соглашение о будущем наследстве между возможным наследодателем с одной стороны и возможными наследниками с другой. Такой договор может заключаться с любым лицом, а его условия будут определять порядок перехода прав на имущество наследодателя, в том числе при соблюдении определенных требований.
Согласно закону, право на обязательную долю сохраняется как в совместных завещаниях, так и в наследственных договорах.