Сбежавшую из пермского зоопарка куницу поймали в заводском цехе

ПЕРМЬ, 19 июл — РИА Новости. Сбежавшую из пермского зоопарка крупную желтогрудую куницу — харзу поймали спустя трое суток в пустующем цехе завода, сообщается на сайте зверинца.
"Она была поймана в пустом цехе Мотовилихинских заводов", — говорится сообщении.
По данным зоопарка, за прошедшие с момента побега три ночи харза сильно похудела. Возвращению животного был особенно рад самец, с которым, по планам сотрудников зверинца, у беглянки в будущем может появиться первое потомство.
Ранее ученый секретарь зоопарка Елена Бурдина рассказал РИА Новости, что прожить долгую жизнь на воле зверь бы не смог, поскольку в природе для таких хищников мало корма.