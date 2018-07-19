Сбежавшую из пермского зоопарка куницу поймали в заводском цехе

ПЕРМЬ, 19 июл — РИА Новости. Сбежавшую из пермского зоопарка крупную желтогрудую куницу — харзу поймали спустя трое суток в пустующем цехе завода, сообщается на сайте зверинца.

В понедельник персонал зоопарка не обнаружил одного животного в клетке, где обитает семейство харз — самого крупного на планете вида куниц, отличающегося ярким, желтым окрасом. Позже выяснилось, что от сотрудников сбежала молодая самка, которая родилась в зоопарке прошлой весной. Животное объявили в розыск.

"Она была поймана в пустом цехе Мотовилихинских заводов", — говорится сообщении.

По данным зоопарка, за прошедшие с момента побега три ночи харза сильно похудела. Возвращению животного был особенно рад самец, с которым, по планам сотрудников зверинца, у беглянки в будущем может появиться первое потомство.

"Встреча с самцом произошла очень радостно — харзы терлись друг о друга, переговаривались, не расставались", — добавили сотрудники зверинца.

Ранее ученый секретарь зоопарка Елена Бурдина рассказал РИА Новости, что прожить долгую жизнь на воле зверь бы не смог, поскольку в природе для таких хищников мало корма.